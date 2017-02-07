Гель для мужской контрацепции прошел успешные испытания на макаках

Публикации за 07.02.17

Разработанный калифорнийскими учеными негормональный мужской контрацептивный гель успешно прошел первые испытания. Подопытными выступили самцы макак и кроликов. Сейчас ученые готовятся к тестированию препарата на людях.

В журнале Basic and Clinical Andrology опубликована статья о новом средстве, сообщает Газета.Ру. Мужской контрацептив представляет собой высокомолекулярный полимер, который состоит из стирол-альт-малеиновой кислоты, растворенной в диметилсульфоксиде. При введении в семявыводящий проток он образует гидрогель, который блокирует прохождение сперматозоидов.

Испытания на кроликах и макаках показали, что самцы не могли размножаться. Никаких осложнений не возникло, за исключением единичного случая воспаления из-за неправильного введения геля. У кроликов удалось восстановить репродуктивную функцию, просто промыв семявыводящие протоки раствором соды.

В испытаниях на людях сначала будет изучена эффективность препарата на мужчинах, а затем – возможность восстановления репродуктивной функции, которую у макак пока что не проверяли.

Лос-Анджелес, Зоя Березина

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