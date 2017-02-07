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Публикации за 07.02.17

Гель для мужской контрацепции прошел успешные испытания на макаках

Гель для мужской контрацепции прошел успешные испытания на макаках

Разработанный калифорнийскими учеными негормональный мужской контрацептивный гель успешно прошел первые испытания. Подопытными выступили самцы макак и кроликов. Сейчас ученые готовятся к тестированию препарата на людях.

В журнале Basic and Clinical Andrology опубликована статья о новом средстве, сообщает Газета.Ру. Мужской контрацептив представляет собой высокомолекулярный полимер, который состоит из стирол-альт-малеиновой кислоты, растворенной в диметилсульфоксиде. При введении в семявыводящий проток он образует гидрогель, который блокирует прохождение сперматозоидов.

Испытания на кроликах и макаках показали, что самцы не могли размножаться. Никаких осложнений не возникло, за исключением единичного случая воспаления из-за неправильного введения геля. У кроликов удалось восстановить репродуктивную функцию, просто промыв семявыводящие протоки раствором соды.

В испытаниях на людях сначала будет изучена эффективность препарата на мужчинах, а затем – возможность восстановления репродуктивной функции, которую у макак пока что не проверяли.

Лос-Анджелес, Зоя Березина

Лос-Анджелес. Другие новости 06.02.17

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