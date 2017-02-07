Ученые разработали метод выявления рака поджелудочной железы на ранней стадии

Публикации за 07.02.17

В Университете штата Аризона разработан новый метод выявления на ранней стадии рака поджелудочной железы. Для диагностики используется анализ крови с помощью наночастиц.

О своем методе ученые пишут в журнале Nature Biomedical Engineering, сообщает Газета.Ру. Метод основан на обнаружении выделяемых опухолью поджелудочной внеклеточных везикул – пузырьков, выделяемых клетками в окружающую среду. Определение осуществляется с помощью золотых наночастиц, которые связываются с везикулами опухоли. При этом светоизлучающие свойства частиц изменяются, что и позволяет обнаружить рак.

Разработка протестирована на группе из 48-ми человек с панкреатитом, который иногда сложно отличить от рака, и 48-ми здоровых людях, а также на группе из 59-ти человек с раком поджелудочной железы. Новый метод верно определяет наличие рака в 90% случаев.

Рак поджелудочной железы опасен тем, что его симптомы проявляются уже на поздних стадиях, когда лечение малоэффективно. Сейчас диагностика проводится с помощью УЗИ. Создатели новой методики надеются, что она пройдет клинические испытания и будет использоваться для диагностики.

От рака поджелудочной железы, в частности, скончался основатель Apple Стив Джобс, всемирно известный тенор Лучано Паваротти, знаменитая советская актриса Любовь Орлова, супруга Чарли Чаплина Уна О'Нил, звезда мирового кино Марчелло Мастрояни, звезда Голливуда Патрик Суэйзи.

Феникс, Зоя Березина

Феникс. Другие новости 07.02.17

На Камчатке врач отказалась придти на осмотр больного – и он умер. / Гель для мужской контрацепции прошел успешные испытания на макаках. / ФАС поддержала запрет на рекламу гомеопатии. «Это правильно, выверено и давно ожидаемо». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»