NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Здоровье

■■■■■■■■■

Публикации за 15.02.17

Футбол может довести до слабоумия

Футбол может довести до слабоумия

Профессиональные футболисты подвержены повышенному риску слабоумия. Вероятность повреждений мозга, приводящих к слабоумию, развивается из-за практики отбивать мяч головой. Открытие сделали британские ученые, сообщает BBC.

В качестве доказательства исследователи приводят рассказ дочери английского футболиста Джеффа Эстла, который умер в возрасте 59 лет, страдая от рано появившейся деменции. Других проблем со здоровье у него не было.

Ученые Университетского колледжа Лондона и Кардиффского университета сообщили, что был провели посмертный анализ мозга пяти профессиональных футболистов и одного игрока-любителя. В среднем участники эксперимента играли в футбол в течение четверти века, и у всех развилась деменция в возрасте примерно 60-ти лет.

При этом в четырех случаях ученые в мозге нашли признаки хронической травматической энцефалопатии. Данное отклонение связано с потерей памяти, депрессией и деменцией. Его ранее уже выявляли у лиц, занимающихся контактными видами спорта, например, у боксеров. Что же касается футболистов, то риск слабоумия особенно велик у тех, кто длительное время играл тяжелыми кожаными мячами.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 15.02.17

Житель Амурской области пленил фельдшера скорой помощи в квартире. Возбуждено уголовное дело. / Минздрав все-таки признал дефицит лекарств для ВИЧ-инфицированных. / Алкоголь массово убивает молодых и здоровых россиян. В первую очередь – мужчин.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter