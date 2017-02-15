Футбол может довести до слабоумия

Публикации за 15.02.17

Профессиональные футболисты подвержены повышенному риску слабоумия. Вероятность повреждений мозга, приводящих к слабоумию, развивается из-за практики отбивать мяч головой. Открытие сделали британские ученые, сообщает BBC.

В качестве доказательства исследователи приводят рассказ дочери английского футболиста Джеффа Эстла, который умер в возрасте 59 лет, страдая от рано появившейся деменции. Других проблем со здоровье у него не было.

Ученые Университетского колледжа Лондона и Кардиффского университета сообщили, что был провели посмертный анализ мозга пяти профессиональных футболистов и одного игрока-любителя. В среднем участники эксперимента играли в футбол в течение четверти века, и у всех развилась деменция в возрасте примерно 60-ти лет.

При этом в четырех случаях ученые в мозге нашли признаки хронической травматической энцефалопатии. Данное отклонение связано с потерей памяти, депрессией и деменцией. Его ранее уже выявляли у лиц, занимающихся контактными видами спорта, например, у боксеров. Что же касается футболистов, то риск слабоумия особенно велик у тех, кто длительное время играл тяжелыми кожаными мячами.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 15.02.17

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