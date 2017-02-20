Катафалк вместо медиков отправил к саратовской бабушке сотрудник станции скорой помощи

Публикации за 20.02.17

К скандалу с приездом к 92-летней женщине в Саратове катафалка вместо «скорой», оказался причастен один из сотрудников городской станции скорой помощи. Таковы предварительные итоги проверки, которую провела городская прокуратура.

Некрасивая история произошла еще в конце января. Житель Саратова через службу 112 вызвал скорую для своей 92-летней бабушки, но сначала к его дому вместо «скорой» приехал катафалк местного похоронного бюро. Скорая помощь появилась только через 40 минут. Тогда же министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдяков принес женщине извинения за инцидент.

Но 17 февраля произошел аналогичный инцидент, когда после вызова «скорой» к пациентке в Саратове раньше врачей приехал катафалк. К прибытию медиков женщина скончалась. Прокурор области объявил предостережение министру здравоохранения региона о недопустимости нарушения закона.

«Предварительной проверкой установлена причастность сотрудника государственного учреждения здравоохранения, подведомственного министерству здравоохранения области, к разглашению сведений, составляющих врачебную тайну», – цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что полиция ведет свою проверку, устанавливая причастных к разглашению персональной информации о гражданах работникам похоронного агентства.

Ранее региональная прокуратура уже начала проверку по факту утечки в гробовщикам персональных данных граждан. По данным областного минздрава, дежурившие медики причастность к инциденту отрицают, при этом руководство станции скорой помощи попросило правоохранительные органы провести проверку. Минздрав региона выразил заинтересованность в установлении виновных.

Саратов, Зоя Березина

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