В США нейрохирург, калечивший и убивавший пациентов, проведет остаток жизни в тюрьме

Публикации за 21.02.17

В штате Техас суд приговорил к пожизненному заключению 46-летнего нейрохирурга Кристофера Данча, который покалечил и убил нескольких пациентов. В суде доказали, что по вине Данча здоровью четырех больных был причинен серьезный вред, а еще двое в результате его действий скончались, сообщает местная пресса. Всего от действий «хирурга» пострадали 15 человек с июля 2012-го по июнь 2013 года. Обвинение настаивало, что подсудимый умышленно калечил пациентов. Суду было представлено электронное письмо Данча от 2011 года, в котором он писал, что готов стать «хладнокровным убийцей».

Данч подался в нейрохирурги после того, как с треском провалились два его бизнес-проекта по изготовлению и продаже некоего медицинского оборудования, которое он якобы изобрел. В свой «бизнес» Данч привлек своих школьных друзей. В итоге бизнес рухнул, а вместе с ним и репутация Данча. Тогда он пошел работать нейрохирургом. Причем был очень высокого мнения о себе: в электронной переписке он сравнивал себя с Богом и великим физиком Альбертом Эйнштейном.

Свидетели на суда рассказали, что в течение всей своей медицинской карьеры новоиспеченный «доктор» злоупотреблял наркотиками и алкоголем. В прокуратуре также отмечали алчность подсудимого, который был готов участвовать даже в финансовых аферах в области медицины, лишь бы эта деятельность хорошо оплачивалась.

Работая нейрохирургом, Данч забывал в теле пациентов инструменты, неправильно устанавливал имплантаты, а однажды случайно перерезал артерию и 74-летняя пациентка Мэри Эферд потеряла треть крови. Мало того: «хирург» прооперировал ей не те позвонки, и у женщины отнялись ноги. Другой хирург, Роберт Хендерсон, делая пациентке повторную операцию, оценил работу предшественника как череду грубых ошибок: импланты были вставлены в мышцу, а не кость, а винт был ввернут в позвоночный канал и перебил нервный корешок. На суде Хендерсон заявил, оценивая работу «коллеги», что ничего более страшного нельзя было вообразить, сообщает NewsRu.

Еще одного пациента Данча после операции мучают жуткие боли, третий теперь может ходить только с тростью из-за повреждения позвоночных нервов, у четвертого – парализована правая половина тела. Еще одна пациентка хирурга-убийцы чуть не умерла, потому что во время операции он занес ей инфекцию. В итоге женщина потеряла голос и говорить теперь может только шепотом, при этом она считает, что еще легко отделалась: в 2012 году еще две пациентки Данча умерли после его «лечения».

Данча арестовали в июле 2015 года по обвинению в пяти случаях причинения вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах – с использованием оружия или его аналогов. Его адвокаты настаивали, что все случаи осложнений у пациентов Данча не носят криминальный характер, а связаны с врачебными ошибками, поскольку их клиенту якобы не хватало практики и опыта. На это обвинитель заявила, Данч даже не пытался обращаться за советами к более опытным коллегам и, уже понимая, что не справляется с работой, «врач» продолжал действовать в одиночку, калечить и убивать пациентов.

Техасские юристы утверждают, что это первый случай, когда местного хирурга привлекли к уголовной ответственности за халатность. Возможно также, что случай является беспрецедентным и для США в целом. Данчу грозило наказание в виде лишения свободы на срок в 99 лет.

Данч начинал деятельность нейрохирурга в Baylor Regional Medical Center в Плейно (пригород Далласа). Затем он делал операции в больницах Legacy Surgical Center и Dallas Medical Center, а завершил карьеру в University General Hospital. За полтора года работы в этих больницах Данч «обработал» 34-х пациентов.

Остин, Зоя Березина

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