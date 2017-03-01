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Публикации за 01.03.17

Британские ученые выявили взаимосвязь измен с симуляцией оргазма
кадр из мультфильма «Очень синяя борода»

Британские ученые выявили взаимосвязь измен с симуляцией оргазма

Британские ученые выступили с очередным открытием: чаще всего своим мужчинам изменяют женщины, симулирующие оргазм. В исследовании участвовали 138 женщин и 121 мужчина.

Как сообщает Svopi, все участники эксперимента состояли в отношениях. Женщин спрашивали, насколько часто они симулируют оргазм, а мужчин – как часто они думают, что доставили своей партнерше наивысшее удовольствие. Также всем участникам эксперимента задавали вопрос, изменяли ли они своим партнерам и намерены ли сделать это, если будет возможность. Из ответов был сделан вывод о взаимосвязи между симуляцией оргазма и неверностью. Причем чем чаще женщина скрывает свою неудовлетворенность плотскими утехами, тем больше вероятность того, что она изменяет или будет изменять.

Москва, Зоя Березина

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