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Здоровье

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Публикации за 13.03.17

Ученые разработали протез сетчатки глаза, способный вернуть зрение
фото vseodetyah.com

Ученые разработали протез сетчатки глаза, способный вернуть зрение

В Итальянском институте технологий разработали имплантат сетчатки глаза, который, как надеются ученые, поможет вернуть зрение миллионам людей по всему миру. Испытания на крысах уже показали успешность метода. Первые испытания имплантата на людях запланированы уже в этом году. Результаты исследования обнародованы в журнале .

Как пишет Газета.Ру, имплантат преобразует свет в электрические сигналы, стимулирующие нейроны сетчатки. Имплантат состоит из тонкого слоя электропроводящего полимера, расположенного на основанном на шелке субстрате и внешнего покрытия из полупроводящего полимера. Новый метод дает надежду людям, страдающим от дегенерации сетчатки, включая пигментный ретинит, при котором нарушается работа фоторецепторов, что приводит к слепоте.

Исследователи имплантировали искусственную сетчатку крысам из специально выведенной линии с дегенерацией сетчатки. Спустя 30 дней после операции исследователи протестировали их восприимчивость к свету по сравнению со здоровыми крысами и не получавших лечения крысами той же генетической линии. При яркости света в один люкс – чуть ярче, чем при полнолунии – у крыс с искусственной сетчаткой не было выявлено значимых отличий от больных. А вот при 4-5 лк – примерно как во время сумерек – зрачки крыс с имплантатом реагировали почти так же, как зрачки здоровых мышей. Имплантат эффективно работал и спустя 10 месяцев после операции, хотя у всех трех групп крыс зрение несколько ухудшилось из-за возрастных изменений.

Ученые рассчитывают получить на людях такие же прекрасные результаты, как и при эксперименте с животными. К 2018 году будут получены предварительные итоги.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 13.03.17

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