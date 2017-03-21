Китайские ученые определяют группу крови за две минуты / Экспресс-метод поможет военным и спасателям

Публикации за 21.03.17

Нано-биологи Третьего военного медицинского университета города Чунцин (Китай) разработали новый метод определения группы крови и резус-фактора человека. Анализ не требует сложного технического оборудования и позволяет получить результат за две минуты.

Суть нового метода состоит в том, что некоторое количество жидкости крови наносится на лакмусовую полоску. Действие реагента меняет цвет полоски таким образом, что группу крови можно определить невооруженным глазом. Результаты тестов настолько очевидны, что не требуют никаких специальных знаний, пишет китайское издание China Daily.

В настоящее время медики используют лабораторные центрифуги для определения группы крови. Такие методы трудоемки и требуют не менее получаса. Тогда как новый тест позволяет получить результат в считанные минуты. Редкие группы крови требуют чуть больше времени, однако все тесты укладывались в двухминутный период.

Китайские ученые провели испытания с применением 3500 образцов, в 99,9% случаях группа крови была определена правильно.

По словам разработчиков, новый метод применим в условиях чрезвычайных ситуаций, а также отдаленных районах, где нет доступа к сложному медицинскому оборудованию, например, в ходе военных действий.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 21.03.17

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