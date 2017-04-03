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Здоровье

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Публикации за 03.04.17

Жительница Новосибирска отсудила у врача 45 тысяч рублей за дефлорацию / «Это прорыв», заявила адвокат 29-летней девушки

Жительница Новосибирска отсудила у врача 45 тысяч рублей за дефлорацию «Это прорыв», заявила адвокат 29-летней девушки

Жительница Новосибирска сумела отсудить у роддома 45 тыс. рублей за лишение девственности, которое произошло на приеме у врача-гинеколога. Об этом сообщает Ленинский районный суд. Тяжба тянулась с весны 2016 года. В минувшую пятницу, 31 марта, суд частично удовлетворил ее требования.

По словам пострадавшей девушки, 15 января 2016 года она пришла на плановый осмотр в женскую консультацию, где ее приняла молодая врач. У этого специалиста девушка оказалась впервые, потому предупредила, что в свои 29 лет она еще девственница. Во время осмотра пациентка почувствовала боль и увидела кровь на перчатках врача. Но гинеколог заверила ее, что все в порядке. После приема пациентку не покидали неприятные ощущения. В связи с этим на следующий день она обратилась в платную клинику, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения.

В клинике пациентке сообщили, что она частично лишилась девственности, пишет NGS.ru. «Понятно мое негодование. Девушка рассказала, что она христианка и поэтому убеждена, что до брака женщина хранить целомудрие. Также она добавила, что из-за халатности врача-гинеколога расстроилась ее помолвка – у избранника возникли вопросы.

В пятницу, 31 марта, Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение в пользу девушки и взыскал с родильного дома №6 компенсацию морального вреда – 45 тыс. рублей. Изначально истица требовала 2 млн рублей, сообщила ее адвокат Татьяна Попова.

«Изначально мы заявляли 2 млн рублей. Но я довольна результатом, потому что у нас вообще институт морального вреда только-только начал к Западу приравниваться, нормальные компенсации пошли. Я вообще думала, что взыщут тысяч 5-10. Но когда судья сказала сумму, я поняла, что она адекватно оценила страдания девушки. Для нас это прорыв», – отметила юрист.

Новосибирск, Иван Гридин

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