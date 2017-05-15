В Сибири кота-целителя оценили в 3 млн рублей

Публикации за 15.05.17

Кот с необычными способностями продается на портале электронных объявлений. Владелец считает, что животное способно исцелять от многих серьезных заболеваний, а потому готов расстаться с домашним любимцем не менее, чем за 3 млн рублей.

Кота по кличке Борюсик продает житель Омска. Продавец уверяет, что пушистый питомец поможет излечить заболевания, связанные с работой сердца, передает Сиб.фм.

По словам владельца животного, если регулярно гладить котика, можно избавиться от стресса и напряжения, снять усталость. Борюсик исцелит порок сердца, излечит болезни миокарда и энокарда.

Кроме того, кот будет чистить ауру в доме, для этого животное нужно лишь регулярно кормить.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 15.05.17

В России остаются регионы без доступа к чистой воде. / Ученые: обоняние человека не хуже, чем у животных. / Ученые: больницы населяют древние супербактерии. Их предки паразитировали внутри первых сухопутных животных. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»