Комары заражают сибиряков червями-паразитами

С начала 2017 года в Омской области зафиксировано два случая заболевания дирофиляриозом, возбудителем которого являются подкожные и глазные паразиты – гельминты. Заболевание передается через укусы комаров, рассказала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Омской области Виктория Задиро.

Роспотребнадзор предупреждает, в Омской области складывается неблагополучная эпидемическая ситуация по заболеваемости населения дирофиляриозом: в 2016 году зафиксировано четыре случая, а с начала 2017 года уже два, передает «Сиб.фм».

Комары заражаются через кровь животных-носителей. Заболевание, таким образом, передаётся от животных к человеку. Червь локализуется в конъюнктиве глаза или под кожей человека: в молочных железах, половых органах, органах брюшной полости и слизистых.

С момента укуса до первых симптомов заболевания может пойти от нескольких месяцев до нескольких лет, пациенты жалуются на зуд и жжение в области уплотнения от укуса. Гельминт может перемещаться под кожей со скоростью 15 см в сутки, ощущение шевеления внутри уплотнения – характерный признак заболевания дирофиляриозом.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, заражение пациентов, обратившихся в 2017 году за помощью, произошло значительно раньше. «В первом случае заражение произошло в 2016 году, а во втором случае человек заразился в 2014 году в Сочи, а за медицинской помощью обратился только в этом году», – пояснила Виктория Задиро. Напомним, в 2016 году в Томске дирофиляриозом заразились два человека.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 09.06.17

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