Страшнее ВИЧ: ученые назвали самый смертоносный вирус, убивающий людей

Ученые назвали самый смертоносный вирус на планете. Им оказался вовсе не ВИЧ, а штаммы вируса гепатита. Согласно данным исследователей, ежегодно гепатит убивает 1,34 миллиона человек, сообщается в журнале Lancet. В это число включены также летальные исходы, связанные с осложнениями от гепатита – циррозом, раком печени и другими тяжелыми заболеваниями. Отмечается, что большинство носителей инфекции не знают о своем диагнозе. При этом отсутствуют глобальные проекты с достаточным финансированием, направленные на борьбу с этим опасным заболеванием.

Выводы ученых основаны на анализе медицинских карт жителей 147 стран мира за последние 40 лет, в которых в числе прочего указывалась причина их смерти. Выяснилось, что около 19,4% смертей в мире вызваны инфекционными заболеваниями. Доля их постепенно растет. Исследователи связывают печальную статистику с ухудшением качества медицинской помощи и резким ростом численности населения в развивающихся странах.

Второе место по опасности занял туберкулез: ежегодно он уносит 1,2 миллиона жизней. На третьем месте – ВИЧ-инфекция (около 1 млн смертей). Четвертую позицию заняла малярия, на счету которой ежегодно 719 тысяч умерших.

Ученые отмечают, что в реальности число жертв вирусных заболеваний значительно больше в связи с тем, что многие страны не предоставляют качественные данные о причинах смертности.

По мнению ученых, главная опасность вируса гепатита состоит в том, что за последние годы число вызванных им смертей увеличилось на 22%. Уровень смертности от ВИЧ и малярии, напротив, постепенно снижается.

Исследователи объясняют рост смертности от гепатита несколькими факторами: нехваткой финансирования изучения заболевания, дороговизной вакцин и лекарств для лечения заразы и, наконец, неосведомленностью людей о заражении этим вирусом. Ученые указывают, что сегодня лишь 5% жителей развитых и развивающихся стран знают о своем диагнозе и проходят лечение.

Президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльз Гор заявил, что не удивлен выводами ученых. По его оценке, ведущие страны мира всегда уделяли мало внимания борьбе с гепатитом. В частности, в мире не существует глобальных проектов финансирования такой деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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