Ученые нашли легкий способ продлить жизнь

Канадские исследователи, изучавшие в течение семи лет образ жизни 130 тысяч человек из 17 стран, пришли к выводу, что снизить риск преждевременной смерти поможет ежедневная физическая активность.

Результаты исследования ученых из Университета Макмастера в Канаде опубликованы в журнале The Lancet. Оказалось, что 150 минут быстрой ходьбы в неделю уменьшают риск смерти на 28%. При этом если увеличить время физической активности в пять раз, то шанс умереть раньше срока снижается на 36%.

Ученые отмечают, что для того, чтобы продлить себе жизнь, не обязательно посещать спортзал или выполнять ежедневные пробежки. Достаточно в течение 30 минут в день активно двигаться, например, во время уборки дома, или заменить общественный транспорт и личный автомобиль прогулками.

Если все люди начнут следовать этим рекомендациям, за семь лет можно предотвратить 8% смертей, уверены исследователи.

Выводы канадских ученых подтверждают и во Всемирной организации здравоохранения, в частности, именитые врачи советуют людям в возрасте 18-64 лет 150 минут в неделю уделять физической активности и два раза в неделю делать упражнения, направленные на укрепление всех мышц.

Оттава, Служба информации РИА «Новый День»

Оттава. Другие новости 22.09.17

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