Четверг, 12 октября 2017, 13:22 мск

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Здоровье

Дожили! В нижегородской больнице по телефону больных консультируют уборщицы

Дожили! В нижегородской больнице по телефону больных консультируют уборщицы

В центральной больнице города Княгинино Нижегородской области по телефону больных консультируют уборщицы, не имеющие медицинского образования, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, уборщицы занимаются распределением экстренных вызовов, а также руководят бригадами неотложки. Более того, технички рассказывают пациентам о медикаментах и дают советы по их приему.

Фельдшеры Княгининской Центральной районной больницы уже подали жалобу на руководство, которое отказывается принимать диспетчеров на работу из экономии.

Отмечается, что служба скорой помощи больницы обслуживает 40 населенных пунктов.

Нижний Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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