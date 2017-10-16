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Понедельник, 16 октября 2017, 18:16 мск

российское информационное агентство 18+

Здоровье

Окрашивание волос повышает риск развития рака груди

Окрашивание волос повышает риск развития рака груди

Британские исследователи обнаружили статистическую связь между окрашиванием волос и возникновением онкологических заболеваний. Женщины, которые чаще шести раз в год красят волосы, рискуют заболеть раком груди.

По словам профессора и доктора больницы Princess Grace Hospital Кефана Мокбела, у тех, кто часто красит волосы, на 14% чаще риск возникновения злокачественных образований молочных желез. К такому выводу медик пришел в ходе изучения историй болезни своих пациенток, пишет The Times.

Врач рекомендует не использовать краску для волос чаще одного раза в два месяца, а также отдавать предпочтение красителям на основе натуральных растительных ингредиентов, которые не представляют опасности для здоровья.

Кроме того, Мокбел советует женщинам не забывать регулярно проходить обследование у маммолога.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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