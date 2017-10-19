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Четверг, 19 октября 2017, 10:58 мск

российское информационное агентство 18+

Здоровье

Ученые нашли способ сохранить здоровье до глубокой старости

Ученые нашли способ сохранить здоровье до глубокой старости

Британские ученые проанализировали образ жизни пожилых людей и пришли к выводу, что встретить старость в хорошей физической форме помогает вовсе не спорт, а здоровое питание.

В исследовании приняли участие 969 граждан Великобритании, родившиеся в марте 1946 года. Ученые следили за их пищевыми привычками на протяжении всей их жизни. Похвастаться отменным здоровьем и прекрасной физической формой могли те респонденты, кто придерживался правильного питания, пишет издание The Journals of Gerontology: Series.

На протяжении всей жизни они отдавали предпочтение необработанным продуктам, в их рационе было много овощей и фруктов, а также цельных зерен. В результате в зрелом возрасте участники эксперимента чувствовали себя великолепно и имели гораздо меньше проблем со здоровьем, чем их ровесники, не соблюдавшие диеты.

Лондон, Зоя Осколкова

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