Глава иркутского минздрава не помог авиапассажиру, которому стало плохо

Глава минздрава Иркутской области Олег Ярошенко решил не помогать пассажиру рейса Москва-Иркутск, которому неожиданно стало плохо в полете. Об этом сообщает издание FlashSiberia со ссылкой на одного из пассажиров этого рейса.

По данным источника, инцидент случился накануне на утреннем авиарейсе SU1442 «Аэрофлота». Как утверждает очевидец, одному из пассажиров потребовалась экстренная помощь медиков, на борту находился министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, но чиновник, к его удивлению, не кинулся оказывать помощь. «После того, как экипаж по громкой связи попросил подойти к пассажиру врачей, если таковые имеются на борту, министр не сдвинулся с места и, усевшись поудобнее, заснул», – уверяет свидетель событий.

Собеседник издания также сообщил, что на борту находились два медика, которые откликнулись на просьбу бортпроводников и оказали помощь больному. После приземления лайнера пострадавший был доставлен в больницу каретой скорой помощи.

Отмечается, что Ярошенко окончил два медицинских вуза – Томский военно-медицинский институт, Военно-медицинскую академию имени Кирова, а также высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Бурятии Алексей Цыденов спас молодого мужчину с приступом эпилепсии на автобусной остановке на площади Советов в Улан-Удэ. Парень из-за внезапного приступа упал прямо перед проходившем мимо главой республики и ударился головой об асфальт. Цыденов не растерялся и вызвал скорую помощь.

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

Иркутск. Другие новости 19.10.17

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