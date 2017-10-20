Ученые: оральный секс грозит мужчинам онкологией

Американские исследователи выяснили, что оральный секс с множеством партнеров может быть опасен для мужчин. Развитие опухолей усугубляет курение, однако женщины значительно меньше подвержены онкологии по этой причине.

Ученые США проанализировали данные 13089 человек в возрасте 20-69 лет и пришли к выводу, что мужчины, у которых было пять и более партнеров по оральному сексу, имеют самый высокий риск развития опухолей головы и шеи. У 0,7% представителей сильного пола в течение жизни возникнет одно из заболеваний данной группы, пишет журнал Annals of Oncology.

При этом у тех, кто занимался оральным сексом менее чем с пятью партнерами, риск возникновения рака значительно ниже.

Развитие онкологического заболевания вызывает один из видов папилломавируса человека (ПВЧ) HPV16. Новообразования полости рта, вызванные ПВЧ, возникают в 6,6 случаев на 100 тысяч мужчин, и только 1,4 случая на такое же число женщин. Показатели возникновения рака головы и шеи, по словам исследователей, догонят темпы заболеваемости раком шейки матки к 2020 году.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 20.10.17

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