Ученые: депрессия провоцирует старение и сокращает жизнь

Канадские ученые провели исследование длительностью 50 лет и пришли к выводу, что люди, страдающие депрессией, живут значительно меньше, чем те, кто не сталкивался с этой проблемой. При этом перенесенное расстройство сильно влияет на продолжительность жизни, даже если человеку удалось излечиться.

Хроническая депрессия – это одно из самых распространенных и серьезных психических расстройств. Несмотря на то, что медицина значительно продвинулась, а на рынок было выпущено огромное количество лекарств-антидепрессантов, препараты обладают множеством побочных эффектов и вызывают привыкание.

Ученые из университета Оттавы на протяжении полувека наблюдали за людьми обоих полов и разных возрастов. Результаты исследования опубликованы в журнале CMAJ. Выяснилось, что депрессия действительно заметно сокращает жизнь человека. Участники экспериментов, страдающие от этого расстройства в 25 лет, жили значительно меньше тех, кто подобных проблем не имел. Средняя продолжительность жизни падала на 7-18 лет.

Примечательно, что главная причина заключалась не в том, что человек во время депрессии перестает следить за собой, а именно, начинает неправильно питаться, мало двигается, не занимается спортом, злоупотребляет алкоголем. Исключив эти факторы, исследователи заметили, что связь между депрессией и повышенными шансами умереть в раннем возрасте по-прежнему сохранялась.

Ученые призывают продолжить исследования в этой области, чтобы найти более эффективные методы борьбы с депрессивными расстройствами.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 23.10.17

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