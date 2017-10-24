Россия: Луна будет наша!

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» устроила первую в мире презентацию, ярко заявив о претензиях на Луну. Она состоялась в Центре подготовки космонавтов. Ученые считают необходимым создать пилотируемый луноход и радиационное убежище, а также экспериментальные производства на поверхности Луны, комплекс по добыче ресурсов и многое другое.

По расчетам ученых, которые ссылаются на данные «Энергии», база будет способна обеспечивать отправку экспедиций в дальний космос к другим планетам уже после 2050 года. Так,первый этап российской Лунной программы планируется реализовать в 2017-2030 годах. В ходе него предусматривается проведение работ по двум направлениям.

На первом из них, по замыслу авторов будет, построена лунная база. Перед этим, полагают инициаторы проекта, на орбите Луны будут запущены автоматические станции «Луна-Глоб», «Луна-Орбитер», «Луна- Ресурс» и «Луна-Грунт». Также предполагается участие России в международных автоматических миссиях к Луне и в создании международной окололунной станции, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.10.17

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