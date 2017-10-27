Американские ученые раскрыли тайну долголетия

Исследователи США пришли к выводу, что незначительные изменения в рационе человека способны продлить жизнь. Другими словами, замена стакана сладкой газировки горстью орехов снижает риск преждевременной смерти.

Специалисты взяли для анализа данные, полученные в ходе 24-летнего исследования. 74 тысячи человек рассказали об изменении в своем питании в течение 12 лет, ученые сравнили эту информацию с данными о смертях в последующие 12 лет. Результаты опубликовал журнал New England Journal of Medicine. Качество диеты наблюдаемых людей оценивалось по доле здоровой пищи, которой считаются цельные зерна, овощи, фрукты и рыба.

Выяснилось, что рост качества питания на 20% дает снижение риска преждевременной смерти на 8-17%, при этом привнесение в рацион нездоровых продуктов повышает вероятность скорой гибели на 6-12%.

Впрочем, ученые также отметили, что даже те, кто вел нездоровый образ жизни, но затем изменил свои привычки, жили дольше тех людей, кто не хотел ничего менять.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 27.10.17

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