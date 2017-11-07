Ученые приравняли недосып к ударной дозе алкоголя

Американские ученые выяснили, что недостаток сна может нанести вред мозгу, сопоставимый с большой дозой алкогольных напитков. Недосып может сильно навредить окружающим, например, привести к автомобильной аварии.

Специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили мозговую деятельность 12 больных эпилепсией, результаты исследования опубликовал журнал Nature Communications. Ученые проследили, как медлительность, вызванная недосыпом, влияет на скорость принятия решений.

Обычно быстрые нейроны реагировали медленно, менее эффективно работали и переключались значительно дольше. Фактически, часть мозга испытуемых спала в том время, когда человек бодрствовал. Недосып может привести к проблемам со зрением и памятью. Например, невыспавшийся водитель за рулем может не заметить пешехода, потому что мозгу нужно больше времени на регистрацию того, что он осознает.

По словам ученых, недосыпание сравнимо с вредом от большого количества алкоголя. При этом способа выявлять непыспавшихся водителей, как выявляют пьяных, пока не существует.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 07.11.17

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