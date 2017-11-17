Электронные сигареты могут стать причиной врожденных дефектов у младенцев

Американские ученые провели эксперимент, который доказывает негативное влияние курения электронных сигарет во время беременности.

Исследователи из Университета Содружества Виргинии взяли в качестве подопытных эмбрионы лягушек, которые схожи по развитию с человеческими. Ученые нагревали курительные смеси и вводили их в раствор с зародышами, сообщает портал Medical Xpress.

В результате у 75% эмбрионов лягушек были замечены дефекты «лицевой» части, у некоторых зародышей выявлены рассечения в районе рта или уменьшение размеров головы.

Курительные смеси для электронных сигарет содержат никотин, пропилен, гликоль, растительный глицерин и различные ароматизаторы. Примечательно, что негативные последствия воздействия пара этих соединений наблюдались даже при отсутствии во вводимой смеси никотина.

Ричмонд, Зоя Осколкова

Ричмонд. Другие новости 16.11.17

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