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Среда, 22 ноября 2017, 16:02 мск

Здоровье

Имплантаты со спиртом помогают победить рак

Имплантаты со спиртом помогают победить рак

Американские онкологи нашли способ победить рак. Ученые изобрели желеобразный имплантат, наполненный чистым спиртом, который уничтожает злокачественную опухоль.

О результатах исследования медиков из Университета Дьюка пишет The Daily Mail. Ученым давно известно, что раковые клетки уничтожаются спиртом, однако вещество также поражает и здоровые ткани.

Разработчики нового метода лечения соединили спирт с этилцеллюлозой, получился гель, который при точечном введении в опухоль разрушает ее. При этом спирт высвобождается постепенно в течение недели, не поражая здоровые клетки.

Опыты на мышах показали эффективность нового вещества. У четырех из семи больных грызунов после введения желеобразного геля со спиртом опухоли в ротовой полости полностью исчезли.

По словам ученых, новый метод лечения можно использовать для избавления от рака груди. Примечательно, что производство спиртового геля стоит дешево по сравнению с другими противораковыми средствами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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