Имплантаты со спиртом помогают победить рак

Американские онкологи нашли способ победить рак. Ученые изобрели желеобразный имплантат, наполненный чистым спиртом, который уничтожает злокачественную опухоль.

О результатах исследования медиков из Университета Дьюка пишет The Daily Mail. Ученым давно известно, что раковые клетки уничтожаются спиртом, однако вещество также поражает и здоровые ткани.

Разработчики нового метода лечения соединили спирт с этилцеллюлозой, получился гель, который при точечном введении в опухоль разрушает ее. При этом спирт высвобождается постепенно в течение недели, не поражая здоровые клетки.

Опыты на мышах показали эффективность нового вещества. У четырех из семи больных грызунов после введения желеобразного геля со спиртом опухоли в ротовой полости полностью исчезли.

По словам ученых, новый метод лечения можно использовать для избавления от рака груди. Примечательно, что производство спиртового геля стоит дешево по сравнению с другими противораковыми средствами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 22.11.17

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