Ученые: частые перелеты грозят путешественникам ожирением

Американские исследователи пришли к выводу, что люди, которые часто летают, больше подвержены развитию ожирения и других опасных заболеваний.

Медики проанализировали состояние здоровья людей, которые часто путешествуют, и тех, кто не летает вообще и ведет малоподвижный образ жизни. Результаты исследования опубликовало издание The New York Times.

Выяснилось, что у людей, которые проводят в полете более трех недель в месяц, масса тела выше, чем у тех, кто летает в общей сложности не более шести ночей в месяц. При этом путешественники старше 30 лет при том же образе жизни в течение 10 лет столкнутся с гипертонией, диабетом и ожирением.

В первую очередь речь идет о работниках среднего звена, которые проводят много времени в деловых поездках. Как правило, они летают эконом-классом, питаются неправильно, а потому испытывают проблемы с пищеварением, находятся в состоянии стресса и недосыпа.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 28.11.17

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