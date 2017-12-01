Сибирские ученые изобрели дешевый препарат для диагностики рака

Разработка ученых томского Национального исследовательского медицинского центра позволит сделать диагностику онкологических заболеваний дешевле в 10-20 раз. Кроме того, инновационный препарат не токсичен и не накапливается в злокачественных клетках и головном мозге.

По словам российских ученых, новинка составит конкуренцию методу позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), которая в настоящее время считается самым эффективным методом диагностики злокачественных опухолей.

Большая часть радиофармпрепаратов создана на основе технеция – это короткоживущий, недорогой, удобный в использовании и доступный в любой радиоизотопной лаборатории радионуклид, сообщается на сайте «Инновационного портала Томской области».

Ученые утверждают, что метод ПЭТ позволяет выявить не только очаг опухоли, но и определить метастазы. Кроме того, способ используют для оценки эффективности лечения лимфом, таким образом удается снизить число курсов химиотерапии или изменить схему лечения.

Новый препарат не дает осложнений при исследовании, не накапливается в опухоли и не токсичен. Диагностика с технецием обойдет в 10-20 раз дешевле. Томские специалисты разработали способ получения радиофармпрепарата на основе меченной технецием глюкозы, который позволит использовать этот препарат во всех онкологических учреждениях страны.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 01.12.17

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