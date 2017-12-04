Ученые нашли простой способ улучшить память

Канадские исследователи нашли легкий способ улучшения памяти. Нужно всего лишь читать вслух, к такому выводу пришли нейробиологи Университета Уотерлу, пишет журнал Memory.

Ученые провели эксперимент с участием 95 людей, которые пытались запоминать информацию разными методами. Добровольцы читали текст про себя, читали вслух, слушали запись своего чтения и прочитанное другими людьми. Выяснилось, что текст запоминается лучше, если задействована устная речь и слух.

Кроме того, информация укрепляется в долговременной памяти, если к чтению добавить какое-либо активное действие, например, переписывать текст или печатать его.

По словам ученых, их открытие будет полезно для пожилых людей в качестве профилактики старческого слабоумия. Чтобы избежать деменции, медики обычно советуют решать головоломки и разгадывать кроссворды.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 04.12.17

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