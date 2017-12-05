Забайкальский минздрав оставил без инсулина более 1200 диабетиков

Прокуратура в ходе проверки выявила, что более 1200 диабетиков Забайкальского края не получали бесплатный инсулин в полном объеме. Речь идет о жителях Краснокаменского района, страдающим этим опасным заболеванием. Надзорное ведомство потребовало от минздрава устранить нарушения федерального законодательства, а также направило иск в суд о возмещении материального ущерба, причиненного жителю города Краснокаменска, обратившегося с жалобой в прокуратуру на непредоставление ему бесплатных медикаментов.

Как установила прокуратура, заявки на необходимое количество лекарств для лечения сахарного диабета на 2017 год краевой больницей № 4 и МСЧ № 107 были своевременно направлены в региональный минздрав. Однако лекарственные препараты получила только краевая больница и то не в полном объеме. В адрес МСЧ № 107 препараты минздравом края вообще не направлялись.

В результате более 1200 страдающих диабетом жителей Краснокаменска и района были лишены возможности получать в полном объеме жизненно необходимый инсулин, уточнила краевая прокуратура в комментарии изданию «Тайга.инфо». Между тем, лечение диабета требует регулярного применения инсулинов длительного и короткого действия, а их отсутствие может привести к коме или инвалидности. Больные сахарным диабетом были вынуждены приобретать препараты в аптеках за свой счет.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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