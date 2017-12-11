Недосыпание может привести к алкоголизму

Американские исследователи выяснили, если человек мало спит, то это может привести к алкогольной зависимости. Наибольшему влиянию подвержена молодежь.

Ученые Йельского университета попросили 42 молодых человека вести дневник, в котором отражали число часов сна, а также объемы выпиваемого спиртного. Участники эксперимента носили специальные приборы, которые отслеживали их суточные ритмы. Ранее эти люди утверждали, что употребляли много алкоголя.

По результатам исследования выяснилось, что количество впоследствии выпиваемого алкоголя сильно зависит от продолжительности сна. При этом, чем больше человек выпил накануне, тем он дольше спал на следующий день, пишет MedicalXpress.

Ученые призывают и дальше продолжать исследования в этой области, чтобы понять, как можно помочь молодежи лучше спать и, как следствие, меньше пить.

Стоит отметить, что ранее специалисты нашли взаимосвязь регулярного недосыпания и смерти от инсульта людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 11.12.17

Врачей вынуждают перерабатывать: половина медиков работает по ставке ниже 25 тысяч рублей. / Роспотребнадзор хочет раздать «черные метки» вредным продуктам питания. / Муниципальные чиновники Крыма саботируют борьбу с торговцами суррогатным алкоголем. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»