Ученые нашли простой способ замедлить старение мозга

Американские ученые выделили вид продуктов, которые помогают в пожилом возрасте сохранить в хорошем состоянии память и другие когнитивные функции. Необходимо употреблять большое количество зеленых листовых овощей. Результаты исследования опубликовал журнал Neurology.

Специалисты из Медицинского центра Университета Раш на протяжении нескольких лет обследовали 960 людей, средний возраст которых составлял 81 год. Участники эксперимента рассказали о том, что они едят, а также выполняли задания на внимание, память и скорость мышления

Выяснилось, что мозг тех, кто употреблял 1,3 порции зеленых овощей в день, показывал меньше признаков увядания, чем у тех, кто не включал зелень в свой рацион. По словам ученых, употребление большого количества овощей привело к тому, что любители зелени по всем показателям в среднем на 11 лет моложе своих сверстников.

Чикаго, Зоя Осколкова

Чикаго. Другие новости 21.12.17

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