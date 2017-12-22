Ученые раскрыли пользу секса в зимнее время

Американские исследователи выяснили, что занятия сексом зимой позволяют победить не только простуду, но и снизить риск возникновения онкологических заболеваний.

Ученые университета в Пенсильвании (США) доказали, что интимная близость способствует выработке антител, которые поддерживают здоровье человеческого организма, пишет Times Now.

Специалисты рекомендуют заниматься сексом при первых признаках простуды, во время интима выработка антител увеличивается на 30%. Частый секс в зимнее время помогает даже избежать раковых заболеваний груди и простаты.

К тому же занятия любовью повышают выработку коллагена, который омолаживает организм и улучшает состояние кожи.

Гаррисберг, Зоя Осколкова

Гаррисберг. Другие новости 22.12.17

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