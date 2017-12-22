Диета поможет курильщикам восстановить легкие

Американские исследователи выяснили, что простые продукты, помогут курильщикам восстановить функции легких. Однако чтобы диета подействовала, потребление табака все-таки придется прекратить.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) оценили состояние здоровья легких 650 жителей Германии, Норвегии и Великобритании. А затем провели повторное исследование через десять лет. Результаты работы опубликовал European Respiratory Journal.

Обнаружилось, что легкие бывших курильщиков, употребляющих более двух помидоров или трех яблок в день, значительно здоровее, чем у тех, кто ест меньше овощей и фруктов. Таким образом, диета помогает восстановить поврежденные легкие у людей, которые отказались от табака.

В то же время включение в рацион томатов и фруктов может замедлить процесс естественного старения легких, даже если человек никогда не курил. Отмечается, что функции легких, как правило, начинают снижаться после 30 лет.

Балтимор, Зоя Осколкова

Балтимор. Другие новости 22.12.17

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