Ученые: ожирение приводит к необратимым изменениям в крови

Американские ученые выяснили, что лишний вес негативно воздействует на систему кроветворения. При этом даже уменьшение массы тела не приводит процесс в норму. Исследование опубликовал Journal of Experimental Medicine.

Специалисты изучали костный мозг тучных лабораторных мышей. Выяснилось, что излишний вес влияет на стволовые клетки и гемоцитобласты, которые находятся в красном костном мозге. Под воздействием ожирения необратимо изменилась сама структура этих клеток.

Когда мышей посадили на диету, а вес грызунов пришел к нормальным показателям, процесс кроветворение в норму не вернулся.

По словам ученых, ожирение – это постоянный стресс для организма, который влияет на работу гена Gfi1, что приводит опасным изменениям костного мозга.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 28.12.17

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