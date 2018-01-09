Французские ученые нашли простой способ победить рак

Ученые во Франции провели исследование, в ходе которого выявили, что чеснок и лук помогают бороться с онкологическими заболеваниями. Эти овощи входят в рацион любителей средиземноморской диеты, а потому риск заболеть раком у них гораздо ниже.

Противовоспалительные свойства лука и чеснока известны с давних времен. Специалисты выяснили, что красный лук имеет уникальный состав, в частности, в нем содержится вещество из класса антоцианов. Как раз этот элемент тормозит рост раковых клеток. В то же время флавоноид кверцетин уменьшает размер опухолей.

При употреблении лука для злокачественных новообразований создается крайне неприятная среда. Положительный эффект достигается за счет активизации процессов, которые заставляют раковые клетки убивать самих себя.

По словам ученых, самым эффективным является именно красный лук. Впрочем, бороться с раком помогают и другие разновидности этого овоща, утверждают исследователи.

Кроме того, лук и чеснок в рационе снижают уровень свободных радикалов в человеческом организме, таким образом препятствуя старению клеток.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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