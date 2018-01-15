Ученые приравняли фастфуд к инфекции

Специалисты изучили влияние рациона, насыщенного углеводами и жирами с низким содержанием клетчатки, на иммунную систему, и пришли к выводу, что организм реагирует на фастфуд как на инфекционное заболевание. Результаты исследования опубликованы сайте MedicalXpress.

Ученые Боннского университета четыре недели кормили лабораторных мышей высококалорийной пищей. Анализ крови грызунов показал, что у них развились воспалительные процессы, резко выросло число белых кровяных клеток (лейкоцитов), участвующих в борьбе против патогенных агентов.

Выяснилось, что корм с большим содержанием углеводов и жиров заставляет работать гены в кроветворных клетках костного мозга, отвечающие за рост тканей и созревание клеток. Когда мышей посадили на диету, острое воспаление исчезло, но даже спустя месяц после отказа от фастфуда специфические гены были активны.

Пока ученые не могут понять, что именно в высококалорийной пище запускает реакцию воспаления, как это происходит при контакте с микроорганизмами. Однако медики уверены, что низкое содержание в рационе углеводов и неполезных жиров поможет не только избавиться от лишнего веса, но и уменьшит риск возникновения хронических болезней.

Бонн, Служба информации РИА «Новый День»

Бонн. Другие новости 15.01.18

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