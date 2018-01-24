Американские ученые заявили о заразности ожирения

Ученые из Университета Южной Калифорнии заявили о заразности ожирения. Такие выводы они сделали по итогам изучения влияния питания и окружающей среды на здоровье подростков. Медики утверждают, что ожирение «обладает признаками инфекционного заболевания».

В рамках проекта M-TEENS было проанализировано влияние социального окружения на массу тела более 100 детей, проживающих с родителями на военных базах США, сообщает «РЕН ТВ». Выводы оказались неутешительными: врачи установили, что у человека, который много общается с людьми, страдающими от лишнего веса, с большей вероятностью развивается ожирение.

Ученые выявили взаимосвязь: если взрослые проходили службу на базе, где военнослужащие имели более высокую степень ожирения по сравнению с остальными, то у членов семей с большей вероятностью появлялся избыточный вес. В ходе исследования учитывались возраст, доход и воинское звание, отмечается в статье в журнале JAMA Pediatrics.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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