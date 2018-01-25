Ученые нашли явную причину преждевременного старения

Дети, родившиеся в окрестностях угольной электростанции в китайском Тунляне до ее закрытия склонны к преждевременному старению. К такому выводу пришли ученые Колумбийского университета. Они определили, что у этих детей теломеры более короткие, чем у тех, что жили после прекращения работы ТЭС. Таким образом, грязный воздух может способствовать преждевременному старению, сообщает MedicalXpress.

Как напоминает «Лента.ру», теломерами называют концевые участки хромосом, которые предохраняют потерю ДНК при делении (митозе) клеток. В процессе митозе теломеры укорачиваются, что влечет за собой постепенное усиление нестабильности генома. В конце концов, клетка теряет способность делиться и погибает. Укороченная длина теломер имеет прямую связь с вероятностью развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, снижения когнитивных способностей, ускоренным старением и преждевременной смертью.

Ученые провели анализ длины теломер у 255 новорожденных, выяснив, что в организме детей, которые родились до закрытия ТЭС, находится большое количество следов воздействия полициклических ароматических углеводородов на ДНК. Кроме того, уровень содержания этих химических веществ напрямую коррелировал с длиной теломер, а также с низким уровнем нейротрофического фактора мозга – белка, участвующего в формировании нейронов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.01.18

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