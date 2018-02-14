Японские ученые нашли простой способ похудеть

Японские ученые провели исследование, которое показало, что лишний вес может быть связан со скоростью приема пищи. Оказалось, что люди, которые едят не спеша, реже страдают от ожирения.

В исследовании на протяжении пяти лет приняли участие около 60 тысяч человек, пишет журнал BMJ Open. Добровольцы прошли медицинский осмотр, а также ответили на вопросы о том, как они едят.

Выяснилось, что среди тех, кто привык есть медленно, ожирением страдали 21,5%. Среди тех, кто оценил скорость принятия пищи, как среднюю, ожирение было диагностировано у 30%. Из тех, кто ест очень быстро, 45% страдали этим недугом. Прямая пропорциональная зависимость наблюдалась и между скоростью приема пищи и окружностью талии.

Ученые отметили, что участие в исследовании приняли люди, страдающие диабетом второго типа. Кроме того, не принимались во внимание количество потребляемой еды и уровень физических нагрузок.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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