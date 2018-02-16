Японцы создали лекарство от гриппа мгновенного действия

Фармацевты в Японии разработали препарат, который способен избавить организм от вируса гриппа всего за сутки. Эффективность нового лекарства доказана клиническими испытаниями, вероятно, скоро оно будет доступно для широких масс.

При создании препарата японские специалисты приняли во внимание методы, применяемые при разработке лекарства против ВИЧ, сообщает портал ScienceAlert. В результате новый препарат значительно отличается от аналогов.

Лекарство рекомендуется принимать на начальной стадии заболевания. Средство блокирует активность металлоферментов.

В клинических испытаниях новинки принимали участие 1436 человек. По словам экспертов, эффективность препарата была доказана. Таким образом, успех японских фармацевтов может стать прорывом в лечении вируса гриппа.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 15.02.18

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