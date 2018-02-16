Ученые: низкий рост в детстве связан с повышенным риском инсульта

Датские ученые провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что люди с низким ростом в детстве с большей вероятностью будут страдать от инсульта во взрослом возрасте. Итоги работы генетиков Копенгагенского университета опубликовало издание Science daily.

Ученые проанализировали информацию о здоровье 300 тысяч детей в возрасте 7-13 лет, которые родились в период с 1930 по 1989 годы. По итогам было установлено, что люди, рост которых в детстве был на 5-7 см меньше среднего показателя, на 11% чаще страдали ишемическим инсультом во взрослом возрасте.

По словам авторов исследования, их работа, показавшая связь между ростом и вероятностью заболевания, поможет людям, предрасположенным к инсульту, уделять дополнительное внимание факторам, чтобы уменьшить шансы возникновения критической ситуации.

Ученые напоминают, что рост человека определяется не только генетикой, а также другими факторами, например, рационом матери, инфекциями, перенесенными в детстве, и стрессом.

Копенгаген, Служба информации РИА «Новый День»

Копенгаген. Другие новости 16.02.18

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