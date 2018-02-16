Бытовая химия вредит организму наравне с курением

Норвежские ученые в течение двух десятков лет исследовали влияние на человеческий организм чистящих и моющих химических средств. В результате оказалось, что эти вещества наносят вред легким, сравнимый с табакокурением.

Участие в длительном исследовании приняли более шести тысяч человек. Ученые Бергенского университета наблюдали за состоянием дыхательной системы добровольцев, фиксировали их привычки, отмечали число случаев контакта с бытовой химией. Результаты работы опубликованы на сайте MedicalXpress.

В зоне риска оказались домохозяйки, наводящие порядок в собственном жилище, и сотрудницы клининговых компаний, которые часто пользуются средствами для мытья полов, жидкостями для блеска стекол, аэрозолями для освежения воздуха, спреями для чистки мебели и прочими продуктами бытовой химической промышленности.

Объем легких профессиональных уборщиц снижался на 7,1 мм ежегодно, у домохозяек – на 4,3 мм. Подобные показатели отмечаются у злостных курильщиков со стажем.

Кроме того, установлено, что регулярное вдыхание химических веществ повреждает слизистую оболочку органов, что может привести к астме и другим болезням.

Осло, Служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 16.02.18

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