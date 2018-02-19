Британские медики: Старческое слабоумие заразно

Британские ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера может быть заразной. Как показали последние исследования, есть вероятность, что старческим слабоумием можно заразиться во время операции на головном мозге, пишет издание Science Alert.

Медики обратили внимание, что до сих пор точных причин развития болезни Альцгеймера установить не удалось, однако известно, что накопление амилоидных бета-и тау-белков в головном мозге приводит к нарушению его нормальных функций, и, по-видимому, является одним из основных признаков болезни.

«Мы нашли новые доказательства того, что церебральная амилоидная ангиопатия может быть передаваемой», – отметил старший научный сотрудник Себастьян Бранднер из Лондонского колледжа (UCL) в Великобритании.

Он пояснил, что белки, число которых увеличивается у больных старческой деменцией, могут быть занесены в организм человека через хирургические инструменты.

Исследователям удалось зафиксировали уже восемь случаев, когда пациенты, которые в более молодом возрасте перенесли операцию на головном мозге, позже заболели церебральной амилоидной ангиопатией (CAA).

При этом, как отмечается, что ни один из них не имел генетической предрасположенности к болезни. С точки зрения ученых, есть существенная вероятность того, что амилоидные белки, которые спровоцировали развитие болезни, были занесены к ним искусственным путем.

«Результаты наших исследований связаны данными о нейрохирургических процедурах, сделанных давно. Тем не менее, возможность передачи белка, хотя и редкая, должна учитывать обзоры методов стерилизации и безопасности для хирургических процедур», – считает Бранднер.

Ученые отмечают, что амилоидные белки очень устойчивы к обычным методам обработке инструментов: кипячению и использованию формальдегида – и предложили использовать для подобных операций одноразовые инструменты.

«Существует несколько разумных альтернативных объяснений наших выводов (того, что старческим слабоумием можно заразиться). Пока не можем их исключить. Мы предполагаем, что дальнейшие исследования смогут прояснить ситуацию», – сказал ученый Саймон Мид, который также принимал участие в исследовании.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 19.02.18

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