Ученые: идеальной диеты для похудения не существует

Американские диетологи проверили эффективность двух самых популярных рационов питания, рассчитанных на избавление от лишнего веса. Оказалось, что безуглеводные и безжировые диеты имеют одинаковое воздействие на организм худеющего. Выбор диеты должен зависеть от индивидуальных особенностей, а потому идеальной диеты, которая подходила бы всем, попросту не существует.

Специалисты Стэнфордского университета опробовали диеты на 609 добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет. Наблюдения длились около года. Результаты исследования опубликовал Medical News Today.

Участие в эксперименте принимали и женщины и мужчины. У них взяли образец ДНК и разделили на две группы. Одни придерживались низкоуглеводной диеты, другие – с низким содержанием жиров.

Худеющие употребляли не более 20 граммов жиров или углеводов в день. В дальнейшем они понемногу добавляли в рацион продукты, содержащие эти элементы. В конце исследования выяснилось, что средняя потеря веса составила около 5 кг за год. Из-за индивидуальных особенностей некоторые участники эксперимента сбросили до 27 кг, однако были и те, кто набрал лишний вес

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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