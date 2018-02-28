Ученые нашли способ избежать тяжелой старости

Американские ученые провели эксперименты на мышах и выяснили, что сохранить тонус и выносливость в старости помогут простые упражнения и периодическое голодание. Результаты исследования опубликовал EurekAlert!.

Ученые разделили лабораторных мышей на четыре группы. У грызунов из первой группы был круглосуточный доступ к корму. Животные из второй группы питались постоянно, но еще бегали каждый день в течение 45 минут. В третьей группе мыши голодали через день, а в четвертой к периодическому голоданию подключили физические упражнения.

Выяснилось, что показатели физического здоровья были наивысшими именно у грызунов, которые не только ограниченно питались, но и были физически активны.

По словам ученых, результаты исследования применимы и к людям. Чтобы улучшить состояние организма, а также снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, следует сочетать физкультуру с периодическим голоданием.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 28.02.18

Грипп накрыл Европу: в 12 странах вырос риск заражения вирусом. / В Твери сердечница три часа ждала «скорую» и умерла в больнице. / Россия стремительно толстеет: молодежи с ожирением стало втрое больше. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»