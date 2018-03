Ученые раскрыли еще одну опасность избыточного потребления соли

Американские и венесуэльские ученые выяснили, что избыток соли в пище приводит к ожирению, устойчивости к инсулину и неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП). Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Медики проводили эксперименты на мышах. Грызунов поили солевым раствором и следили, вырастет ли у них концентрация соли в плазме крови. В результате у подопытных животных возникал метаболический синдром, в том числе у них появлялась резистентность к инсулину, повышенное кровяное давление, а также отмечались симптомы неалкогольной жировой болезни печени.

Ученые советуют не употреблять более 6 граммов соли в день. Тогда как в среднем жители западных стран съедают более 10 граммов в день.

Ранее медики доказали, что избыток соли в организме ведет к изменению состава кишечной микробиоты, что приводит к гипертонии и повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

