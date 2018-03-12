Во Франции изобрели продлевающее жизнь лекарство

Французские фармакологи изобрели лекарство, понижающее уровень «плохого» холестерина в крови и уменьшающее риск инсульта и инфаркта на 15%, сообщает издание MedicalXpress. Речь идет о препарате алирокумаб. Он также снижает риск преждевременной смерти, значительно увеличивая продолжительность жизни.

Новое лекарство относится к классу ингибиторов PCSK9, которые представляют собой моноклональные антитела, вызывающие реакцию иммунной системы на специфический белок в печени, отвечающий за выработку липопротеинов низкой плотности. У людей с высоким уровнем «плохого» холестерина риск преждевременной смерти снижался почти на треть после приема лекарства в течение двух лет, передает «Лента.ру».

Липопротеины низкой плотности, в составе которых «плохой» холестерин, забивают сосуды и тем самым вызывают нарушения в сердечно-сосудистой системе. Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), состоящие из «хорошего» холестерина, способствуют снижению риска возникновения атеросклероза, инсульта, инфаркта миокарда и других сосудистых болезней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.03.18

В Москве появились «обкуренные» дети: 3-летняя девочка отравилась марихуаной. / Четвертый факел для Подмосковья: Воробьев подложил жителям Волоколамска «свинью». / Ученые изобрели убийцу рака: новая вакцина полностью уничтожает опухоль. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»