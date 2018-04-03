Ученые пророчат страшную болезнь любительницам красного мяса

Женщинам, желающим значительно снизить риск развития рака желудка, следует исключить из рациона красное мясо. К таким выводам пришли британские ученые из Линдского университета. Статья, посвященная их исследованию, опубликована на страницах MedicalXpress.

Медики изучали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках 32 тысяч британок, которые наблюдались у врачей в среднем на протяжении 17 лет. У 335 из них был обнаружен рак толстой кишки, у 119 – рак прямой кишки. Ученые выяснили, что риск возникновения рака дистального отдела прямой кишки примерно на 35% ниже среди женщин, которые предпочитали мясо птицы и рыбы или вовсе отказывались от продуктов животного происхождения.

«Наше исследование не только проливает свет на то, как потребление мяса может влиять на определенные участки кишечника, но и показывает важность сбора данных о пищевых привычках больших групп людей», – пояснил соавтор работы профессор Дженет Кейд. Как напоминает РИА «Новости», ранее ученые из Гарвардского университета установили, что мясо, приготовленное на открытом огне, может увеличить риск развития гипертонии.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 02.04.18

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