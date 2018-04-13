Ученые рассказали о смертельной опасности любителей ночной жизни

Британские исследователи выяснили, что люди, которые бодрствуют ночью, так называемые совы чаще страдают различными заболеваниями, чем те, кто встает на рассвете. Современный мир подстроен под жаворонков, что сказывается на здоровье сов.

Ученые Университета Суррея в течение шести с половиной лет изучали состояние организмов 500 тысяч человек, пишет The Telegraph. Добровольцы в возрасте от 38 до 73 лет сами отнесли себя к одной из групп – совы или жаворонки. Отмечается, что любителей рано вставать оказалось меньше трети – 27%.

В ходе наблюдения специалисты пришли к выводу, что жизненный цикл людей-сов короче, чем людей-жаворонков. Ученые объяснили это тем, что совы испытывают постоянный стресс, они вынуждены жить в диссонансе с внутренними ритмами. В результате у людей-сов чаще развиваются хронические заболевания, они меньше занимаются спортом, неправильно питаются, оказываются зависимы от алкоголя и лекарств.

Ученые настаивают на том, что эту проблему нужно выносить на глобальный уровень и решать незамедлительно. В частности, эксперты предлагают работодателям пересмотреть графики работы для сотрудников-сов.

Самим совам, страдающим от вынужденного бодрствования в неподходящие часы, ученые советуют пересмотреть свой распорядок дня, соблюдать здоровую диету, заниматься спортом и не откладывать выполнение важных и сложных дел на поздний вечер.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 12.04.18

Группа риска помолодела: в Москве восьмиклассников будут проверять на наркотики. / Крымский клещ расширяет ареал обитания. / В детсаду Сыктывкара сальмонеллезом и ротавирусами заразилось почти 50 человек. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»