Ученые нашли простой способ обезопасить себя от сердечного приступа

Шведские ученые провели исследование продолжительностью 17 лет и пришли к выводу, что снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний можно, употребляя несколько порций орехов в неделю. Результаты исследования публиковал журнал Heart.

Специалисты следили за состоянием здоровья 61 тысячи добровольцев в возрасте от 45 до 83 лет. Участники эксперимента рассказали о своем образе жизни, рационе питания и пищевом поведении. Если в ходе исследования кто-то умирал, медики определяли причины смерти.

За 17 лет было зарегистрировано 4983 сердечных приступа, из которых 917 привели к летальному исходу, 3160 случаев сердечной недостаточности, 7550 случаев фибрилляции предсердий, 972 случая сужения аортального клапана, 983 аневризмы брюшной аорты, 3782 случая ишемического инсульта головного мозга и 543 случая внутримозгового кровоизлияния.

Отмечается, что употребление 1-3 порции орехов в месяц снижало риск сердечных заболеваний на 3%, 1-2 порции в неделю увеличивали этот показатель до 12%, более трех порций орехов в неделю – до 18%.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 18.04.18

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