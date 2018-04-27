Медики обнаружили новые полезные свойства пищевой соды

Употребление пищевой соды снижает воспалительные процессы при аутоиммунных заболеваниях, в частности, при ревматоидном артрите. Такие выводы сделали исследователи из Медицинского колледжа штата Джорджия (США), пишет портал MedicalXpress.

Выяснилось, что употребление соды в конечном счете способствует повышенной секреции желудочного сока, благодаря чему улучшается пищеварение. Кроме того, кислота, содержащаяся в желудочном соке, убивает патогенные клетки.

По мнению исследователей, употребление соды снижает нагрузку на селезенку, которая отвечает за иммунный ответ организма. В результате в крови снижается число макрофагов М1 – иммунных клеток, провоцирующих воспалительные реакции. Количество противовоспалительных клеток М2, напротив, растет. Наблюдение удалось подтвердить при опытах на мышах.

Оказалось, что схожий эффект сода оказывает на работу почек. По словам одного из авторов исследования, физиолога Пола О' Коннора, при заболеваниях почек кровь может сильно окислиться, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Сода же препятствует этому процессу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.04.18

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